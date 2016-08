De bekendste stem van Rotterdam

Een groepje studenten kijkt nieuwsgierig naar Carolina Mout die poseert voor de fotograaf. Of ze soms een bekende Nederlander is, want voor een opdracht tijdens de introductieweek moeten ze een selfie maken met een BN'er. ,,Ik ben een BS'er'', zegt Mout lachend. ,,Een bekende stem.'' Op de bekende Vodafone-toon: ,,Welkom bij Vodafone-voicemail. U heeft een nieuw bericht.'' Een studente loopt rood aan: ,,Oh my god!''



Mout wordt zelden herkend op straat. Zelfs vrienden en collega's hebben vaak niets in de gaten. Vreemd vindt ze dat niet. ,,Ik ga toch ook niet met jou zo (zet een zwoele stem op) zitten praten?''



,,Ik hou ervan om nuance aan te brengen in mijn stem. Dan stel ik mezelf de vraag: 'Wat is dit voor product? En wat voor sfeer hoort daarbij?' Voor de RET moet het informatief en vertrouwenwekkend klinken, dus niet te zwoel of grappig. Het moet goed te horen zijn, een heldere vrouwenstem werkt het beste in het openbaar vervoer vind ik. Die hoor je overal bovenuit.''



Dat zorgt thuis nog wel eens voor discussies. ,,Mijn man vindt dat ik te hard praat. Dan zeg ik: mijn stem betaalt wel de hypotheek lieverd.'' Een bulderende lach. ,,Mijn stem is mijn financiële zekerheid. Mijn eerste landelijke klus was 'Max Factor, make-up voor visagisten'. Dat heb ik meteen twintig jaar mogen doen.''



Wat maakt haar stem zo geschikt? ,,Het begint natuurlijk met een goeie dictie. Toen bij Beauty and the Beast mijn microfoon uitviel, was ik nog steeds in heel Carré te verstaan. 'Old school' noemde Joop van den Ende het. Dat heb ik geleerd op de Kleinkunstacademie.''



Uitspraak

Kritiek krijgt ze soms ook. ,,Echte Rotterdammers beginnen nog wel eens over Hoogvliet, dat ik de klemtoon verkeerd leg. En in Schiebroek zeg ik Melanchtonweg met een 'g'. Dat schijnt ook niet goed te zijn. Hoe ik Charlois op z'n Rotterdams moet uitspreken, wist ik gelukkig wel.''



Ze is niet alleen de stem van de RET, ook voor de Haagse vervoerder HTM sprak ze omroepberichten in. ,,Het liefst wil ik ook de stem van het openbaar vervoer in Amsterdam worden. Dan heb ik de hele Randstad.''



Ze vindt het nog steeds bijzonder om haar stem terug te horen. Zo komt het een enkele keer voor dat ze zichzelf 'aan de lijn' krijgt. ,,Dan spreek ik in: 'Ik ben bij je' of 'Ik reis met je mee'. Ik zeg wel eens tegen mijn publiek: ik zit bij jullie in de zak. Daar krijg ik leuke reacties op.''



Carolina Mout is een echte duizendpoot. Zo is ze nu te zien als Yvonne in het tv-programma Familie Kruys van Linda de Mol en vanaf oktober staat ze in het Tobacco Theater met haar eigen show Club Carolina.