CBS: Rotterdam heeft de duurste brandweerregio

De brandweer kostte de samenleving afgelopen jaar ruim een miljard euro. Per inwoner is dat omgerekend 63 euro. De kosten per regio verschillen sterk: de uitgaven groeiden het sterkst in de veiligheidsregio Twente (van 19 miljoen in 2005 naar 43 miljoen in 2015). Bewoners in Amsterdam betalen het meest: 79 euro. De brandweer is in absolute cijfers het goedkoopst in de Gooi en Vechtstreek. Toch geven inwoners daar per persoon wel relatief veel uit (77 euro) aan de brandweer.