Celstraf geëist tegen zus Aboutaleb wegens verduistering 63.000 euro

Fietser door vrachtwagen aangereden: 'Hij heeft erg veel geluk gehad'

15:49 Een fietser kreeg vanmorgen de schrik van zijn leven op het Hofplein in Rotterdam. Op het moment dat hij een stilstaande vrachtwagen voorlangs wilde passeren, gaf deze plots gas. Door de aanrijding werd zijn fiets compleet verpletterd, maar zelf wist hij wonder boven wonder te ontsnappen aan de wielen. ,,De jongen heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Hij heeft erg veel geluk gehad'', zegt een agent die ter plaatse was.