Celstraffen voor dodelijke schietpartij Burgemeester Meineszlaan

De mannen drongen op 10 december met getrokken wapens een bovenwoning zijn binnen. Doel was de bewoner, actief in de drugshandel, te beroven van zijn geld en zijn voorraad verdovende middelen. H. leverde de wapens en zorgde voor vervoer.



De overval mondde uit in een schietpartij, waarbij de bewoner ernstig gewond raakte. Een vriend van hem, op bezoek uit Sint Maarten, moest het met de dood bekopen.



René Francis Paul (39) uit Dominica was simpelweg op de verkeerde plek op het verkeerde moment. Paul, die op Sint Maarten werkte en naar Nederland was gekomen om een nieuwe vrachtwagen te kopen, werd tweemaal geraakt. Hij overleed ter plaatse. Zijn 24-jarige vriend werd in het gezicht en de onderrug getroffen, maar overleefde het.



Volgens dit slachtoffer had C. met hem afgesproken om langs te komen. Hij liet C. en B. binnen, waarna ze hem overrompelden. Ze eisten geld en drugs. Paul, die niets wist van de illegale activiteiten van zijn vriend, zei dat hij niets met de situatie te maken had. Toen hij opstond van de bank, werd hij neergeschoten. Daarna vuurden ze op hun tweede slachtoffer en vluchtten weg.



Langs de Essenburgsingel vond de politie na een tip een bivakmuts en een baseballcap met dna van de verdachten. In het water vonden duikers de gebruikte wapens, een revolver en een pistool met demper.



Tegen C. werd twee weken geleden vijftien jaar cel geëist en tegen B. zestien jaar. H. hoorde zes jaar tegen zich eisen.