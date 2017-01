Chinees Nieuwjaar is knallend van start gegaan

Zo meteen om 12.30 uur is de officiële ontwaakceremonie van de Chinese leeuw in Wijkpark het Oude Westen waarna de traditionele optocht met leeuwendans vanaf de 's-Gravendijkwal, 1e Middellandstraat en West-Kruiskade volgt.

Niet alleen in het park, maar in de hele stad worden activiteiten gehouden. Want in tegenstelling tot vorig jaar toen het festijn zich alleen rond de West-Kruiskade concentreerde, bruist nu de stad in z'n geheel, zo is de bedoeling.