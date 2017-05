Chocolaterie De Bonte Koe viert 25-jarig jubileum

Na 25 jaar is het echter tijd om het stokje over te geven. Aan zoon Connor (29) wel te verstaan. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet zeker. ,,Het is niet zo dat ik een draaiboek heb en dat aan hem overdraag. We hebben afgesproken dat we een periode van zo'n vijf jaar nemen, de overgang zal geleidelijk gaan.''



Sparringpartner

Maar Carmel blijft op de achtergrond wel aanwezig. ,,Ik zou mijn zoon nooit laten vallen, dus als er problemen zijn, kan hij altijd aankloppen. Dat doen we sowieso. Mijn man Jan is altijd mijn sparringpartner geweest en is dat nog steeds.'',,Ik overleg weer veel met mijn zusje Amy, die net is afgestudeerd'', vult Connor aan. ,,Zij geeft mij advies. Wat dat betreft zijn we echt een familiebedrijf. We vergaderen ook altijd aan de keukentafel, maken notulen. Geen bericht gaat de deur uit zonder dat wij daar met z'n vieren naar hebben gekeken.''



Ook de jubileumviering van vanavond is zo'n evenement waar de hele familie zich mee heeft bemoeid. Maar ook de drie kunstenaars die gevraagd zijn een wikkel te ontwerpen, hadden inspraak. Vanavond wordt het eindresultaat gepresenteerd. De repen - volgens Connor 'écht kunstwerkjes'- zijn na de lancering te koop in de winkel en via de webshop van De Bonte Koe. Zolang de voorraad echter strekt. ,,Op naar de volgende 25 jaar'', besluit Carmel.