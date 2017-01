Claims over slechte zorg moeder allemaal afgewezen

De moeder had meerdere ziektes en werd in de laatste jaren van haar leven een aantal keren opgenomen in het voormalige Ruwaard van Puttenziekenhuis en een verpleeghuis in Hoogvliet. De dochters klaagden onder meer over een psycholoog, de behandeling van doorligwonden en beslissingen op momenten dat het heel slecht ging met hun moeder.



In het Ruwaard besloten de artsen om, mocht het nog slechter gaan, morfine toe te dienen. In het verpleeghuis raakte de moeder in coma en werd besloten haar geen medicijnen, vocht en voeding te geven, omdat de patiënte ernstige slikproblemen had. De moeder knapte in beide gevallen een volgende dag weer op en de behandeling kon worden hervat.



In de ogen van de dochters hadden de artsen daardoor nooit hun eerdere besluit mogen nemen. De dochters kwamen met hun klachten naar buiten, op het moment dat de Inspectie de afdeling cardiologie van het Ruwaard van Puttenziekenhuis had gesloten. Ook hun moeder lag op deze afdeling.