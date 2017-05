Climax: operatie Coolsingel

Maandag huldigingsdag

Het legioen hoopte op een huldiging direct na de wedstrijd. Op zondag, 'zoals het hoort'. Maar de laatste zondagshuldiging, in 1999, was geen succes. Er vielen gewonden, de politie schoot op relschoppers en het centrum werd goeddeels gesloopt. 'Dit nooit meer', was de conclusie. En dus mag er aankomende zondag weliswaar gefeest worden in de stad, tot 23.00 uur, maar er wordt níet gehuldigd.



Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft gekozen voor maandagmiddag. Om 12.00 uur gaan de deuren van het balkon van het stadhuis open en showt het elftal de kampioensschaal aan de menigte op de Coolsingel. Om verdrukking op straat te voorkomen, richt de gemeente ook het marktterrein op de Binnenrotte in voor supporters. Zij kunnen via schermen volgen wat er zich 500 meter verderop op het Stadhuis afspeelt.



Alles onder controle? Daar lijkt het wel op, de planning past precies bij het crowd controlboekje. De huldiging kan nog maar op één manier in het water vallen: als supporters zich zondag misdragen, blaast Aboutaleb het hele feest af.



En oh ja, Feyenoord moet nog even winnen.