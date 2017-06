Coach Gio loopt nu al weg met blits trainingscomplex Feyenoord

Om goed beslagen ten ijs te komen, keek Feyenoord in de keuken bij onder meer Manchester City, Tottenham Hotspur, Benfica en Bayern München. Ook de spelers en de staf mochten een duit in het zakje doen. Het leidde tot een fonkelend ontwerp met twee velden (inclusief veldverwarming), een kunstgras-warmingupstrook en een apart keepersveld.



Het hoofdgebouw is eveneens state of the art. Eén kant is volledig van glas, zodat er perfect zicht is op de velden. Het pand telt twee verdiepingen, met ruimtes waarin vooral de voetballers in de watten worden gelegd. Met douches, warme en koude baden en een wellnessgebied met sauna.



Van Bronckhorst is allang om. ,,Het is ideaal als je in de toekomst de kleedkamer uitloopt en dan meteen op het trainingsveld staat.’’