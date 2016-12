Cobra verpest jaarwisseling Vlaardingse ondernemer

De Vlaardingse ondernemer moest daarom zijn zaak bewaken. ,,Je kon zo door de etalage naar binnen stappen.'' Nu zitten er houten platen voor de kapotte ruiten 'maar ik denk dat ik vannacht toch maar even ga kijken of alles goed gaat'. Een 36-jarige Vlaardinger zit vast voor het afsteken van het illegale vuurwerk. Hij zou volgens de politie geen bom in elkaar hebben geknutseld, maar stak af wat hij illegaal had gekocht.



Boerman hoorde dat dit een Cobra 6 was, illegaal knalwerk dat volop in omloop is. Waarom het zo'n vernietigende kracht had, kunnen de politie en de winkelier niet zeggen. ,,Maar bij mijn pand en aan de overkant lag het glas binnen en buiten. Overal lagen scherven. Zelfs enkele lampjes in de pui lagen eruit en een tegeltje was eraf gevallen. Bij de buren waren dingen omgevallen. Het moet een behoorlijke klap zijn geweest.''



Meeleven

Ondanks het slechte einde van 2016 houdt Boerman er de moed in. ,,Vannacht hebben we al een beetje opgeruimd. Vandaag komt iedereen langs om te vragen hoe het gaat. Het is mooi hoe iedereen meeleeft. En ik heb ook gewoon klanten in mijn zaak. Gelukkig zijn er geen behangrollen beschadigd geraakt. Maandag ga ik maar eens bellen over wanneer er nieuwe ramen kunnen komen. Ja, het is een ander begin van 2017 dan ik had gedacht. Maar ja, we moeten optimistisch blijven hè?''



Getuigen zagen vrijdagavond hoe een man rond kwart voor twaalf zwaar vuurwerk afstak. Bewoners boven de winkels kregen de schrik van hun leven door de harde knal. Op de beneden- en bovenverdieping van drie panden in het centrum vlogen de ramen eruit door het vuurwerk. Op straat lag veel glas. De getuigen gaven een signalement van de dader, waarna agenten naar hem op zoek gingen in de omgeving. De Vlaardinger maakte het de politie makkelijk, want hij kwam de winkelstraat weer ingewandeld. De man zit nog vast.