College dreigt kiftende wijkraad IJsselmonde op te doeken

Die stap volgt op de boodschap die maandag luid en duidelijk op het stadhuis werd overgebracht door wethouder Joost Eerdmans (gebieden, Leefbaar) aan zijn partijgenoten uit IJsselmonde. ,,Ze willen de stekker eruit trekken, zoveel is duidelijk'', aldus Swaneveld, de omstreden maar donderdag herkozen Leefbaar-voorzitter van de op non-actief gezette gebiedscommissie.



Onder zware druk van 'de Coolsingel' is Swaneveld gistermiddag alsnog gedwongen om een stap terug te doen, ten faveure van zijn partijgenoot Ton Broeders. Deze wordt in het nieuwe, maar nog onvoldoende ondersteunde voorstel geflankeerd door vice-voorzitters Marjan Gonsalvez (Leefbaar) en At Polhuis (PvdA).



Laatstgenoemde zint echter op een tegenvoorstel. ,,Want het alternatief is opheffing van de gebiedscommissie en dat is nog veel erger.'' Met verbijstering zag Polhuis hoe Swaneveld en Gonsalvez donderdag tijdens een verhitte bijeenkomst opnieuw werden gekozen, aangemoedigd door circa zestig Leefbaar-getrouwen uit de wijk.



Opmerkelijk

Die keuze is opmerkelijk. Het eigengereide en emotionele gedrag van beiden wordt gezien als de voornaamste reden dat de wijkraad afgelopen najaar, na de aankondiging van de komst van het omstreden asielzoekerscentrum in de Beverwaard, implodeerde. Een eindeloze reeks verzoeningsgesprekken voedde slechts het onderlinge wantrouwen.



De zes overige leden van de bewonersvertegenwoordiging stemden donderdag dan ook blanco. Met de minimale steun voor het duo Swaneveld-Gonsalvez voldoet IJsselmonde niet aan de opdracht van het stadsbestuur: een besluit dat kan rekenen op 'een breed draagvlak' en opheffing van de 'eenzijdige samenstelling' van het voorzitterscollectief.



Eerdmans spreekt van 'een teleurstellende uitkomst'. Dinsdag beslist het college over de toekomst van IJsselmonde. Opheffing zou een smet werpen op het nieuwe bestuurlijke systeem, dat Rotterdam omarmde nadat de deelgemeenten in 2014 werden opgedoekt. De raad evalueert het bestel begin komend jaar.