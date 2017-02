Conducteur mept terug: fikse claim

,,De hoogte van de claim hebben we nog niet berekend", zegt advocaat Arno Quispel, die de passagier bijstaat.



Helemaal tevreden over de uitspraak van de rechtbank is Quispel niet. De rechtbank vindt dat de RET slechts voor 75 procent aansprakelijk is voor de schade die de man heeft geleden. De passagier werd door de rechter voor 25 procent verantwoordelijk gehouden: hij had ook kunnen weglopen. In plaats daarvan ging hij de confrontatie aan. ,,De rechter kan wel zeggen: dan had je moeten weglopen. Alleen is dat niet zo gemakkelijk in een tram."



De RET weet nog niet of zij in beroep gaat.