Controleur in vinger gebeten in Rotterdamse tram

De vinger van de controleur is in het ziekenhuis gehecht. ,,Naar omstandigheden maakt zij het redelijk'', zegt een woordvoerster van de RET. ,,Dit soort geweld is te belachelijk voor woorden. Hier kunnen en mogen we niet aan wennen.''



De vrouwelijke controleur kreeg direct na het bijtincident hulp van twee collega's. Ook de politie snelde toe. De bijtgrage trampassagier is aangehouden.



De agressie heeft volgens de woordvoerster niets te maken met beschonken Koningsdagpubliek. ,,Dit is helaas een actie van een agressieve zwartrijder.''