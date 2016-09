Coole Tonny Vilhena is de held van het Cruyff Court

Het Cruyff Court aan de Schiedamse Vest is afgeladen. Op de ene helft van het kunstgrasveld spelen kinderen hockey, op de andere helft wordt gevoetbald. Kaiza en Levi (beiden 11) vuren de ene na de andere kanonskogel af op het lege doeltje. Of ze Feyenoord-Manchester United hebben gekeken? Natúúrlijk.



Fan

,,Bij die 1-0 ben ik wel uit mijn dak gegaan'', zegt Kaiza, spits van Leonidas D3. ,,Ik heb geschreeuwd, op kussens geslagen, mijn Feyenoordshirt uitgetrokken en er mee rondgezwaaid. Ik was fan van Kuyt en Elia, maar Vilhena hoort daar nu ook bij.'' Tonny is inderdaad cool, vult Levi aan. ,,Hij is fanatiek, maar blijft altijd rustig. Memphis is veranderd door alle roem, maar Tonny blijft gewoon zichzelf.''



Afgezien van de overwinning zal Levi ook altijd bijblijven dat hij 'in de buurt' van Ibrahimovic en Pogba is geweest. ,,De best betaalde voetballers van de wereld waren op 2 kilometer van mijn huis. Daar ben ik trots op.'' Levi plaatst nog wel een kanttekening. Vilhena mag dan de matchwinner zijn, maar Jørgensen gaf de voorzet. ,,Dat moeten we ook niet vergeten.''