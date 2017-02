Cooltoren krijgt mogelijk eigen dakpark

Advocaat: Dossier wijst uit dat Leon niet verdronken is

8:01 Onderzoek op het stoffelijk overschot van Schiedammer Leon Groeneweg (19) heeft volgens forensisch patholoog Frank van de Goot uitgewezen dat de jongen niet door verdrinking om het leven is gekomen. ,,Vermoedelijk was Leon al dood voordat hij in het water van het Brielse Meer terecht kwam'', zegt advocaat Job Knoester die Leons ouders bijstaat.