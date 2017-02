Corporaties slopen dit jaar 950 eigen woningen

Veruit het meest wordt gesloopt door corporatie Woonstad Rotterdam, zo blijkt. Woonstad haalt dit jaar 687 oude woningen neer, meldt een voorlichter. ,,Het gaat om projecten waar we al mee zijn begonnen: herstucturering van de Staringbuurt in Spangen en het project de Weg naar Kralingen. Ook zijn we van plan om dit jaar te beginnen in de Wielewaal.''



Bij de overige corporaties wordt een stuk minder gesloopt. Op het slooplijstje van Woonbron staan twee woonblokken (66 woningen) in de Hoogvlietse wijk Oudeland. De 66 woningen, die al een tijdje leegstaan, worden overgedragen aan de gemeente. Verder besluit Woonbron dit jaar waarschijnlijk tot de sloop van 102 woningen in de Sagenbuurt in IJsselmonde.



Corporatie Havensteder sloopt dit jaar slechts tien woningen: een historisch blok aan de Boezemstraat in Crooswijk dat al is dichtgetimmerd. Vestia laat weten geen enkel sloopproject te hebben. Deze corporatie heeft het financieel nog altijd moeilijk als gevolg van het 'Vestia-schandaal'.