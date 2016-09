'Corruptie bij de douane is veel groter dan het lijkt'

We­reld­ha­ven­da­gen 'heel blij met 380.000 bezoekers'

4 september De organisatie van de Wereldhavendagen in Rotterdam is tevreden over het verloop van de 39ste editie van het evenement. Naar schatting waren er zo'n 380.000 bezoekers, 60.000 meer dan vorig jaar. ,,Daar zijn we heel blij mee, want vorig jaar hadden we een heel regenachtige editie. Mooi om te zien dat we veel bezoekers erbij hebben'', zei directrice Sabine Bruijnincx vanmiddag.