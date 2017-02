Crowdfunding voor komst van oude Hofpleintrein

Het oude treinstel dat over de Hofpleinlijn reed, de eerste elektrische spoorlijn van Nederland, werd in de jaren 90 bij toeval ontdekt door een Nederlandse treinliefhebber in de buurt van het Duitse Leipzig.

Er zijn nog maar twee treinstellen over. Een ervan bevindt zich in het Spoorwegmuseum, het andere in Duitsland. De trein werd in gebruik genomen in 1908. In 1944 of 1945, tijdens de Spoorwegstaking, is die door de Duitse bezetter meegenomen naar Duitsland. Daar heeft hij nog tot de jaren 80 dienst gedaan in het seinwezen.