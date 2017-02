CU is in Rotterdam beter af zonder bange hand SGP

Terwijl Setkin Sies zijn geloofsgenoten namens de Rotterdamse ChristenUnie/SGP opriep om bedreigde moslims een hart onder de riem te steken, zoals gisteren gebeurde bij de Essalam Moskee, liet landelijk SGP-voorman Kees van der Staaij niet veel later op tv weten dat het 'islamitisch gevaar' ingedamd moet worden.



Dat is een dubbele en dus onverenigbare boodschap die de vraag oproept hoe warm de hand van de CU/SGP'ers gisteren aanvoelde, toen zij een menselijke keten vormden rondom het gebedshuis op Zuid. Van der Staaij plaatst immers het ene geloof boven het andere, mede uit naam van zijn Rotterdamse kompaan Sies en diens medestanders.



Die zijn overwegend lid van de CU en moeten niets hebben van de 'kruisvaardersretoriek' (dixit Denk-leider Tunahan Kuzu) van Van der Staaij. Hun aangeboren fatsoen weerhoudt hen er echter van om de SGP-mannenbroeders en -scherpslijpers verbaal te kielhalen.



In Rotterdam vormen CU en SGP, samen goed voor één zetel, al sinds jaar en dag 'één lijst van twee partijen'. Dat is deels uit electorale overwegingen, deels uit confessionele broederliefde. Na de onverzoenlijke PVV-uithaal van Van der Staaij lijkt een scheiding der geesten onafwendbaar. Hoe geloofwaardig is Sies nog als hij een dubbele boodschap aan de man moet brengen? Getalsmatig zijn de CU'ers in Rotterdam bovendien ruimschoots in de meerderheid: tegenover één SGP'er staan grofweg twee CU'ers.



Zonder het klamme en bevende handje van de gereformeerden kan de electorale vijver in Rotterdam weleens veel groter blijken te zijn dan gedacht.