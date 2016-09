Cultuurpodium Perron heropent voor MTV-festival in Rotterdam

Behalve Perron zijn ook Annabel, Transport, Bar, Biergarten, Hiphophuis en het parkeerterrein aan de Schiestraat in Rotterdam onderdeel van het festivalterrein. Het parkeerterrein aan de Schiestraat wordt omgetoverd tot festivalhart. In de omliggende zalen zijn verschillende muziekstijlen te horen, zoals underground-muziek.



Het festival vindt plaats in het weekend voor de MTV Awards, die in Rotterdam Ahoy worden uitgereikt, onder de naam MTV presents REC. Er staan wereldsterren op het programma, zoals Santigold, Skepta en Rhye naar Rotterdam. Ook de namen SBTRKT (DJset), Mount Kimbie, Stormzy en Mayer Hawthorne waren al bekend. Onder andere Cody ChesnuTT, Thom Sunny Green en Noname zijn aan die internationale line-up toegevoegd.



Het festival warmt de stad begin november op voor de MTV Awards. De muziekzender bedacht het festival niet zelf, daar steekt Aziz Yagoub van podium Annabel achter. Hij was tevens eigenaar van het gesloten podium Perron.



Stadsbreed

MTV wil meer in de hippe Maasstad doen dan enkel de uitreiking van de MTV Awards in Ahoy. De zender wil ook stadsbreed iets neerzetten. Niets voor niets zijn afgevaardigden van de muziekzender elke week in Rotterdam om zaken te regelen.



In de zoektocht naar een geschikte urbane plaats stuitte MTV op Central Post, het gebied vol creatievelingen ten oosten van het CS. En laat Annabel daar nou net een passend festival aan het opzetten zijn. ,,MTV was op zoek naar iets vernieuwends voor jonge mensen. Wij waren met REC bezig. MTV heeft het geadopteerd'', zegt Aziz Yagoub, exploitant van Annabel. ,,Voor meer dan één editie.''