CVV Zwervers: Niet op kunstgras? Dan maar andere sport

Dit tot woede van enkele ouders van de Zwervers-pupillen. ,,De club zegt nu: je moet op kunstgras spelen en niet zeiken, anders zoek je het maar uit. Dat is toch te gek voor woorden’’, zegt Brenda Bunders, een van de bezorgde ouders. ,,Ik vind het risico te groot, de gezondheid van mijn zoon gaat boven alles.’’



Vaak kon zij er met de leiding van het elftal van haar zoon wel uitkomen. ,,Er werd gekeken of het mogelijk was om toch op natuurgras te spelen. Op kunstgras deed hij niet mee, net als een teamgenoot. Maar dit ligt heel anders, ik ben teleurgesteld in de club.’’