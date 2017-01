D66 en Leefbaar: opheldering over miljoenenlening aan Kuip

Om een grootscheepse opknapbeurt van de Kuip mogelijk te maken, werd in 1994 27,5 miljoen gulden aan het Feyenoord-stadion geleend. ,,Toen in 2002 de euro werd ingevoerd, stond er omgerekend nog 7,9 miljoen open. Van dit bedrag is nog niets afgelost’’, constateren beide partijen.



Onduidelijkheid is er over de status van deze lening én de rente. ,,Van de gemeente worden forse investeringen gevraagd om het plan Feyenoord City mogelijk te maken. Als we tegen Feyenoord City ‘ja’ zeggen, is het voor D66 belangrijk dat de gemeente in zee gaat met een betrouwbare partner die zijn afspraken nakomt’’, stelt D66 in schriftelijke vragen aan het college van b en w. Die zijn mede ondertekend door raadslid Luuk Wilson van Leefbaar Rotterdam.