'Dader wachtte rustig op politie na dodelijke steekpartij Rozenburg'

Ambulances en de traumahelikopter rukken iets voor vijf uur in de middag uit in een poging het leven van de ernstig gewonde man te redden. De hulp komt te laat. Het slachtoffer overlijdt in zijn woning die aan een inpandige galerij ligt. De forensische opsporingsdienst is uren na het misdrijf nog bezig met sporenonderzoek.



Tegen vijf uur in de middag komt bij de politie het alarmerende telefoontje binnen van de man die zegt te hebben gestoken en die korte tijd later beneden voor de deur van de entree wordt aangehouden.



,,Ik zag hem daar staan toen de politie aan kwam rijden maar die reed hem voorbij,'' vertelt een benedenbuurman. ,,Toen de agenten terugkwamen, stak hij zijn armen in de lucht alsof hij zich wilde overgeven. Hij zag lijkbleek, maar was de rust zelve. Hij wachtte rustig op de politie. Die heeft hem uiteindelijk in een busje gezet en afgevoerd.''