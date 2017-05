Daders 15 jaar cel in voor ‘beestachtige’ moord

Fey­en­oord­vaan­tje gestolen van graf supporter

12:16 Naast alle euforie was er ook triest nieuws rondom de landstitel van Feyenoord. Het Feyenoordvaantje dat Terry Bleiksloot bij het graf had gelegd van haar onlangs overleden vriend Ed, is gestolen. Dochter Jill Bleiksloot is via Facebook op zoek naar de persoon die het vaantje meenam van de begraafplaats Hofwijk in Rotterdam.