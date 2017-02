Dag en nacht verenigd in wonderschoon Rotterdam

Rotterdam is oogverblindend. Bij daglicht, maar ook ‘s nachts brengt de schoonheid van deze metropool menigeen in vervoering. Fotograaf Lars van den Brink (39) kiekte de stad ‘klokje rond’, met een adembenemend resultaat.

Een zonovergoten Park, en maneschijn boven de Zwaan. Hier moet Moeder Natuur even passen; zelfs in Rotterdam, waar alles kan, is er een strikte scheiding tussen dag en nacht, en dienen andere trucs te worden toegepast om beide in één beeld te kunnen vangen.

De Amsterdamse fotograaf Lars van den Brink beheerst die techniek. Frozen Time, noemt hij het. ,,Ik heb 5 uur op de Euromast gestaan, en continu foto’s gemaakt. Zag de zon ondergaan, en de avond vallen. Vervolgens heb ik al die beelden aan elkaar gepoetst. En krijg je een soort bevroren timelapse.’’

Het is zo’n kunstwerk waarnaar je blijft kijken. Want daar beneden, op dat veldje, zie je nog piepkleine mensjes genieten van het zonnetje. Terwijl in zwerkenzwabber Montevideo op de Wilhelminapier de bewoners het licht al hebben aangedaan. Een sfeervol samenspel tussen de door de nazomer fraai gekleurde boomkruinen en de imposante skyline bovendien.

Van den Brink: ,,Ik ben ook in andere steden bezig, maar daar is dit verdomd moeilijk. Rotterdam heeft grootstedelijke grandeur, is kosmopolitisch. Als fotograaf heb je het volle profijt van de hoogbouw.’’

De zon beschijnt Rotterdam Centraal, maar de nacht heerst al op het Weena. Weer zo'n fotografische zinsbegoocheling van Lars van den Brink. De opname is gemaakt vanaf het dak van het Groot Handelsgebouw.