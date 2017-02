Dag van de Fiets: iedereen op de fiets

,,Het motto is helder: iedereen op fiets'', sprak de Capelse ondernemer Peter Regoord vandaag bij de presentatie van de plannen op het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel. Hij haalde de start van het wielerevenement naar de IJsselgemeente.



Omdat de profkoers World Ports Classic (Rotterdam-Antwerpen) weinig publiek trok, is besloten de nieuwe wielerrit aan te kleden met activiteiten langs de kant. Dus wordt in elf gemeenten in de regio de Dag van de Fiets gehouden. Langs het parkoers van de profrit zijn er van 10.00 tot 19.00 uur festiviteiten voor iedereen.



,,Jong en oud, man en vrouw gaan op de fiets'', prees organisator Jan de Vos aan. ,,Het gaat om fietsveiligheid, maar ook om het plezier. Dit moet een jaarlijks evenement worden.'' Zo wordt gedacht aan wedstrijden met bakfietsen, e-bikes, scootmobielen, een dikke bandenrace en ritten op steps en tandems.



Per boot

De profkoers met 180 renners uit Nederland en België begint op zaterdag 20 mei in Capelle aan den IJssel. Vanaf bedrijventerrein Rivium vaart het peloton per boot over naar Ridderkerk om daar officieel van start te gaan. Het traject (190 kilometer) volgt voor een groot deel het parcours van de World Ports Classic over onder meer de eilanden IJsselmonde, Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en de Drechtsteden om in Alblasserdam te finishen.



Als koersdirecteur is voormalig wielerprof Koos Moerenhout gestrikt. Er worden ook toertochten door de regio gehouden, van 30 en 160 kilometer. De start en finish zijn in Alblasserdam.