Dameskoor met een bh-jurk op podium Luxor

De zaal is uitverkocht met alleen maar vrouwen. Voor het koor, dat vooral leden uit Schiedam en Vlaardingen telt, is dat nu al een hoogtepunt.



In de Waterwegregio zijn de zestien zangeressen en drie muzikanten al jaren een bekende, vrolijke verschijning. Ze fleuren menige verjaardag, braderie en ander feestje op met hun uitbundige optredens in al even opvallende jurken. ‘Muziektainment’, noemt Joke Westra dat, die de liedjes tijdens optredens aan elkaar praat.



In een theater zingt het koor echter niet vaak en al helemaal niet in het oude Luxor. Daar mogen ze zich omkleden in de kleedkamer waar alle grote artiesten ook zaten en weten ze op het podium zo’n 900 paar ogen op zich gericht. ,,Dat is bijzonder en best een beetje spannend, maar we hebben er ongelofelijk veel zin in.’’