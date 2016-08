Dance Parade 2.0 komt naar Rotterdam

Rijdende wagens met deejays en dansers door de straten van Rotterdam, JMR-directeur Mark Rouwenhorst denkt dat de tijd er weer rijp voor is. ,,Sinds de rellen in Hoek van Holland bij Sunset Grooves in 2009 is er veel veranderd. Bij de nieuwe dance-generatie is veel minder agressie. Op onze Boothstock-feesten in het Zuiderpark en in het Kralingse Bos bijvoorbeeld is nog nooit een klap gevallen.''



Onder de naam Everybody in the Street wil JMR de door de gemeente verboden Dance Parade laten terugkeren. Met twintig rijdende trucks op een omheind terrein. ,,De wagens rijden alleen op de Willemsbrug en op de Boom­pjes, is de bedoeling. Maar het blijven bewegende discotheken waarbij je kunt aanhaken of de volgende kunt afwachten.''



Brussel

Als opmaat voor Everybody in the Street neemt de Dance Parade met een eigen wagen op 10 september deel aan de City Parade in Brussel. Op de truck draait onder anderen dj Michel de Hey: ,,Als dit al 20 procent zo leuk is als de parade in Rotterdam kan mijn dag al niet meer stuk.''



JMR werkt ook aan een documentaire over de Dance Parade, die dertien keer plaatsvond en honderdduizenden liefhebbers trok. De film draait tijdens het International Film Festival Rotterdam (IFFR) in Ahoy. ,,Het wordt de grootste filmpremière ooit'', zegt Rouwenhorst.



De JMR-directeur hoopt dat de gemeente open staat voor een Dance Parade nieuwe stijl. ,,We hebben gedegen plannen die je op grond van veiligheid volgens mij niet kunt weigeren.''