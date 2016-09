Dance Parade draait warm

De truck van de Rotterdammers heeft grote doeken met Everybody in the Street, FFWD Rotterdam Dance Parade erop. Nieuwsgierig kijkt het Belgische publiek naar deze truck. Rotterdamse dj's als Michel de Hey en Roog draaien op de wagen. Tussen de Belgen loopt af en toe een Rotterdammer.



,,Natuurlijk ben ik hierbij. Ik was ook altijd bij de Dance Parade", schreeuwt een vrouw gewikkeld in een groen-witte vlag, terwijl ze toestemming krijgt op de truck op te klimmen. ,,Komende zomer ook ein-de-lijk weer in Rotterdam!!"



Net als bij de Dance Parade draaien dj's op het feest in Brussel vanaf trucks. ,,De trucks, met elk een eigen stijl, rijden rondjes door een bepaald gebied, dus als toeschouwer krijg je van alles mee," vertelt Jasper Scholte van JMR. ,,Wij plannen nu een route langs de Erasmusbrug en het Noordereiland. Dat gebied willen we dan deels afsluiten."



Hekken

Wie in Brussel het terrein op wil moet langs hekken met flinke bewaking. ,,Heel lang wilden wij daar niet aan in Rotterdam," legt Scholte uit. ,,Maar het kriebelt nu weer. En we hebben zo veel talent in huis, dat we het volgend jaar weer proberen. Michel de Hey was bij elke editie van ons, hij draait hier ook nog op het hoofdpodium vanavond. Het is echt feest. Dat willen we ook weer in Rotterdam."



,,Dit is toch mooi", zegt dj Blaize (27) terwijl hij naar de dansende menigte kijkt. ,, Het is echt bijzonder hier te draaien. Ik was als geboren en getogen Rotterdammer altijd bij de Dance Parade. Dus ik ben hier echt graag, ik hoop dat het allemaal doorgaat bij ons."



Mark Kouwenberg van JMR ziet het wel lukken. ,,Ik ga zorgen voor de vergunningen, schrijf dat maar op. Het is hier in Brussel feest, ondanks de beveiliging. Dus dat lukt bij ons ook."