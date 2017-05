'Dankzij de milieuzone kan ik buiten zitten'

Al dertig jaar woont de 62-jarige Brands aan de 's-Gravendijk­wal. Sinds de milieuzone eind 2013 is ingevoerd en oudere auto's er niet meer mogen komen, merkt zij verbetering. ,,Een paar jaar geleden zat ik met dit weer echt niet buiten."



Student Thomas de Vries (21) hoort van zijn buren in de Rochussenstraat ook dat het vrijer ademhalen is, maar vergeleken met zijn vorige woonplaats vindt hij het er maar vies. ,,Als ik bij mijn ouders in Schiedam ben, voel ik dat ik gemakkelijker door mijn neus ademhaal.''



Langenbergs criticasters, met name de VVD en de oldtimerrijders van de stichting Rotterdamse Klassiekers, vinden het aan banden leggen van het autoverkeer een schijnmaatregel. Grote vervuilers zijn de industrie en de scheepvaart, stellen zij.



,,Dat klopt'', zegt Kaj ­Fabrij, medisch milieukundig adviseur van de GGD Rotterdam-Rijnmond. ,,Maar de milieuzone scheelt wel.'' Astma, bronchitis en hart- en vaatziekten zijn toe te schrijven aan roet uit de uitlaten, stelt de gezondheidsdienst.



Verbetering

Niet voor niets riep de moeder van Alysia Yildiz (33) jarenlang dat haar dochter moest verhuizen uit haar appartement aan de 's-Gravendijkwal. ,,Ik wilde zelf niet weg, omdat ik verpleegkundige ben in het Erasmus MC hier vlakbij", legt Yildiz uit. ,,Achteraf ben ik blij dat ik gebleven ben. Er is al zo veel verbetering.''



Langenberg wil de milieuzone voorlopig handhaven. Uitbreiden is voor hem niet nodig. ,,Auto's komen steeds schoner uit de fabriek."