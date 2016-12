Dankzij donateurs heeft verlamde Maurice (50) geld voor handbike

Quote Er bestaan zúlke mooie mensen, dank Maurice Wiegman Acht keer heeft Wiegman, die in 2003 hoorde de ziekte van Strümpell onder de leden te hebben en verlamd raakte aan zijn benen, inmiddels aan de collectieve beklimming van de Franse berg meegedaan. Telkens op zijn handbike. ,,Ik wéét hoe naar het is om ziek te zijn, Het is belangrijk dat je elkaar steunt.''



Maar afgelopen voorjaar, zijn achtste deelname aan het anti-kankerevenement voor de deur, ontvangt de Vlaardinger slecht nieuws: zijn rijwiel blijkt total loss. ,,De vriend die mijn fiets onderhoudt belde me op. Dat ik een probleem heb, ik mocht er niet meer op fietsen. Het aluminium bleek gescheurd na het vele gebruik. Een paar dagen vóór dat telefoontje was ik nog met 70 kilometer per uur afgedaald. Volgens mijn vriend heb ik mazzel gehad.''

De 8300 euro voor de nieuwe fiets laat lang op zich wachten. Wiegman spaart, zamelt in, maar komt niet aan het 'wel heel hoge bedrag'. Tot Johan van der Waal, voorzitter van de stichting Alpe d’HuZes zich met de inzameling gaat bemoeien. Hij schrijft in het geheim de Vriendenloterij aan. Met succes: deze week maakt de 'hartenwensvervuller' bekend de laatste 2000 euro over te maken.

Voor Wiegman een prachtig gevoel. ,,Er bestaan zulke mooie mensen, bedankt'', laat hij optekenen.

Vreselijk

Sport is voor de Vlaardinger, die onder meer drie medailles voor een halve triatlon bij elkaar sprokkelde, alles. ,,Als je in een rolstoel zit, is het fijn om toch te kunnen sporten. Een uitlaatklep, goed voor je hoofd en de sociale contacten. Bovendien maakt het me fit, waardoor ik me veel beter voel. Het is een wereld van verschil.''