Dankzij Feyenoord is de 'vulkaan' Rotterdam tot uitbarsting gekomen

Authentiek

Wesselink hecht grote waarde aan de mijlpaal die dankzij Feyenoord werd bereikt. ,,Met elkaar sluiten we een periode af, die misschien wel begon met het bombardement. We lopen hier weer met de borst vooruit, in plaats van met de schouders omlaag. We vieren ons feest, authentiek, niemand hoeft zich te schamen. En we zijn trots op onze club die ook sterker is geworden door strijd.''



Net zoals 50 jaar geleden de Summer of Love aanbrak, staan we aan de vooravond van de Rotterdamse Zomer, luidt zijn stellige overtuiging. Eigenlijk kwam het openluchtspektakel Rotterdam viert de stad in 2016 een jaartje te vroeg, vindt hij. ,,Ik pleit voor een Rotterdam viert de stad 2.0.''



Het dreunt nog wel even na, de huldiging op de Coolsingel, met honderdduizenden mensen die ervoor zorgden dat het dak er ruimschoots afging in Rotterdam. Door de voorspoed bij Feyenoord staat Rotterdam als nooit tevoren in de schijnwerpers, wat zich zal vertalen in nóg meer interesse van onder anderen toeristen, investeerders en ondernemers.



Mensenmassa

Wesselink: ,,Wat je zag vanuit de lucht, met die enorme mensenmassa op de Coolsingel en daaromheen, is de eruptie waar ik het over had. Al die Feyenoorders! Dit is het feest van Rotterdam. Rotterdam mág weer. Iedereen vindt het waanzinnig dat de stad zo wordt omarmd door de eigen bewoners. Daar wil je als ondernemer of investeerder absoluut bij horen.''



De koek is dus nog lang niet op en veel moois ligt nog in het verschiet, stelt hij. ,,Weet je wat ik zo mooi vind'', besluit Wesselink, ,,dat je zoveel jeugd in Rotterdam ziet rondlopen. Dit is een echt jonge stad geworden. Waarmee ik maar wil zeggen: Rotterdam heeft de toekomst.''