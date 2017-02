'Dat ik er ook ben ingetrapt!'

Bovenbuurvrouw

,,Zaterdag 7 januari,'' weet de Rotterdamse zich nog haarscherp te herinneren. ,,Een vrouw aan de deur. Ze vertelde mijn nieuwe bovenbuurvrouw te zijn en dat ze vermoedelijk lekkage in de badkamer had. Voordat ik iets kon zeggen, liep ze langs me, door de keuken, zo naar de douche. Er kwam nog een tweede vrouw bij met wie de ander me in de badkamer aan de praat hield. In de tussentijd moet een derde persoon mijn huis in zijn gegaan. Die heeft mijn sieraden, waaronder enkele gouden ringen met een grote emotionele waarde, en 450 euro meegenomen. Daar kwam ik pas de volgende dag achter toen ik naar het theater zou gaan. Ik wilde een ketting omdoen en zag dat alles was verdwenen.''



Een dergelijk misdrijf kan grote impact hebben op de slachtoffers, vaak kwetsbare ouderen. Ze voelen zich niet meer veilig in hun eigen huis, verliezen het vertrouwen in de medemens en worden achterdochtig. De nog krasse Cleton is een uitzondering.