DCMR trekt stankcode in

'Undercover' VVD'ers betrappen drugsrunners in Rotterdam

12:26 Rotterdam heeft veel last van drugsrunners, constateert de VVD nadat zij onlangs de proef op de som namen in een auto met buitenlands kenteken. ,,In een tijdsbestek van 15 minuten zijn we drie keer door ongure types aangehouden’’, stelt fractievoorzitter Antoinette Laan.