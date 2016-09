'De armste mensen geven 't meest'

Loks vriend zet hem na een knipperlichtrelatie van zestien jaar op de keien als blijkt dat hij zijn alcoholverslaving niet onder controle krijgt. Als in 2015 zijn moeder in Kaapstad overlijdt, belandt hij op de bodem van de put. "Het verlies van mijn moeder veroorzaakte een enorme leegte. Daarna ben ik op straat beland. Ik slaap nu op bankjes, onder bomen of in parkeergarages. Plantsoenen vermijd ik. Dan lopen er 's nachts slakken over je heen. Familieleden informeren nog geregeld naar me, maken zich zorgen. Ik ben altijd het zwarte schaap geweest. Al die anderen hebben hun leven goed op de rails.



Niet jaloers

Huisje, boompje, beestje. Maar ik ben niet jaloers. Ik hou van ze. Je moet ook niet te veel bezitten. Dan ga je ruziën over de vraag of je naar Spanje of Griekenland op vakantie wilt.''