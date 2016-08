De stille krachten van de brug

Kán het Rotterdamser? Als je Annie Krooswijk heet en óók nog eens de enige vrouwelijke brugwachter van de Erasmusbrug bent. De gracieuze, bijna 20-jarige Zwaan die de harten van menig stedeling én hele hordes toeristen immer sneller laat kloppen. Oók die van haarzelf: ,,Ik ben verliefd op de stad, en verliefd op de brug. Als ik er zelf overheen rijd, dan ben ik zó trots.''



De 60-jarige, voormalige schippersvrouw heft de klep van 'de Erasmus' nu drie jaar, en heeft het inmiddels geschopt tot teamleider. In wisselende diensten - zeven dagen op, vijf dagen af - zorgt ze met een ploeg van vijftien man dat niet alleen Rotterdams beroemdste oeververbinding wordt bediend, maar ook nog zeven andere exemplaren, waaronder de Rijnhavenbrug (alias de Hoerenloper), de Spoorweghavenbrug en de Piekbrug.



De eerste keer dat ze op eigen kracht de Erasmusbrug mocht openen, staat haar nog helder voor de geest. ,,Dat gaf me een heel bijzonder gevoel'', blikt ze terug, ,,want ik heb veel respect voor die brug. Het kostte me heel wat zweetdruppeltjes. Alsof je voor de eerste keer het stuur van een auto in handen hebt en moet gaan rijden.''



Maar het lukte, net zoals die talloze keren die volgden. De gigantische klep 'draaien' is inmiddels een koud kunstje voor haar. Al blijft waakzaamheid geboden. Eerst de seinen activeren, verkeerslichten op rood en vervolgens twaalf slagbomen sluiten. Met vier camera's op de brug wordt gekeken of zich geen achterblijvers meer op het beweegbare deel bevinden.



Machtig

Krooswijk: ,,En dat gebeurt nogal eens, vooral omdat die klep zo groot is. Het gaat vaak om toeristen die foto's staan te maken en geen idee hebben wat er aan de hand is. Dan roep ik door de speakers in alle talen die me machtig zijn dat de brug zo open gaat, en dat ze aan de andere kant van de slagboom moeten gaan staan. Zó luid, dat half Rotterdam het moet horen.''

Een doorsnee opening duurt vijf à zes minuten, met uitschieters naar een minuutje of tien. ,,Mensen denken wel eens dat ze twintig minuten staan te wachten. In werkelijkheid is dat veel korter'', luidt de uitleg.



Ze hoopt nog zeven jaar in het brugwachtershuisje naast de Maastoren actief te blijven. ,,Ik ga altijd vrolijk naar m'n werk. Dan ga ik op pad en denk ik: dat wordt weer lachen strakjes. De Erasmusbrug is mijn brug. En dé brug van Rotterdam.''