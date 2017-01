De bekende Schiedammer Wim de Haan is overleden

Update Politie schiet na ruzie in bar in Rotterdam

13:52 Bij de arrestatie van vier Rotterdammers (30, 35, 35 en 36 jaar) op de Witte de Withstraat in het Rotterdamse centrum heeft een agent vanmorgen rond zeven uur een waarschuwingsschot gelost. In de auto van het viertal vond een politiehond een doorgeladen vuurwapen. Ook lagen er voor enkele duizenden euro's aan contanten in de auto.