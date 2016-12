De brand woedt nog steeds

Nu is het kaal in het huis van Margaret. Geen kerstboom, geen cadeautjes. De behoefte ontbreekt. Wel vouwt ze, samen met Rianne en haar broer, 175 kerstkaarten. Een ode aan moeder Lucia, die elk jaar druk was met de zelfgemaakte attenties.

Het gemis is groot. Rianne: ,,Als ik thuis kom, check ik onbewust het antwoordapparaat op berichten van mijn moeder. Direct denk ik dan: 'Gek dat ik dit doe, ze zal nóóit meer bellen.' Rond de feestdagen is het gemis nog groter. ,,Er is niemand meer om kerst bij te vieren en áls we met familie afspreken, gaan alle gesprekken over De Zaak.''