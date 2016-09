Nog maar twintig, maar met een karakter dat de hele wereld is overgegaan. De brug die het je de eerste seconden even moeilijk maakt op de fiets maar daarna zijn vleugels biedt waar je hijgend van af kunt glijden om op adem te komen. De brug van protest en de Rotterdamse marathon. De brug van de nachtelijke wandelingen en de ochtendspits. De brug die soms te lang open staat, maar waar je niet boos op kan worden.



Want zelfs als hij open staat, heeft zijn autoriteit invloed op je blik. De weg naar de Dance Parade, de weg waar Zuid al jaren jaloers op is maar te trots is om dat toe te geven. De brug die de twee delen van de stad met elkaar verbindt maar ook verdeelt in getto en sjiek. De brug waar je de watertaxi's springend naar de mooiste hoeken van Rotterdam ziet varen, de brug die je 's nachts de skyline cadeau geeft, met lichtjes die één voor één branden voor de gezinnen van onze stad.



De brug die ons allemaal draagt. Zonder onderscheid te maken, zonder verleden en toekomst. De brug die leeft in het nu en jou de weg biedt om te gaan waar je wezen moet. Al regent het, al stormt het. De brug die je soms laat twijfelen of je met twee auto's naast elkaar kan rijden.



De brug die je de vrijheid op het water laat ervaren, of je nou naar Zuid rent of naar Noord. De brug die functioneert als de goede vriend die je altijd kan bellen. De brug die Rotterdam schoonheid heeft gegeven. De Erasmusbrug van Rotterdam is jarig. Hij is een puber, maar rookt niet, gebruikt geen drugs en neemt niet impulsief een tatoeage. Neemt geen vriendin, heeft geen rijbewijs maar is toch altijd de bob. Hij raakt niet in de verleiding en ook niet afgeleid. Hij is er voor ons. De Rotterdammers.