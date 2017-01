'De glasfabriek was zo indrukwekkend'

Maakindustrie

Schiedammer John van Gestel (73) begon ooit als 15-jarige knaapje zijn loopbaan bij wat toen in de volksmond de HUT heette. ,,Het was heel simpel: je ging werken bij Wilton Fijenoord, in de jeneverindustrie of in de glasfabriek'', vertelt hij. ,,Ik koos voor de glasfabriek. Dat bedrijf was ook zó indrukwekkend. Ze deden alles nog zelf. Aan het begin van het fabrieksproces was er alleen zand, water en soda en daar werd dan glas van gemaakt. Onvoorstelbaar.''



Van Gestel kon glasblazer worden. ,,Maar het was niet helemaal mijn ding. Ik ben overgestapt naar Wilton, ook zo'n instituut dat niet meer bestaat. De glasfabriek was verweven met Schiedam en de maakindustrie. Zo zonde dat dit nu verdwijnt.''



Diet Wiegman (73) deed in zijn tienerjaren vakantiewerk aan de Buitenhavenweg, net als zijn vriendjes. ,,Het verschil was alleen dat ik de post mocht rondbrengen. Dat vond ik geweldig, want dan liep ik door de hele fabriek. Vooral die grote ovens vond ik fascinerend. Glas maken was toen echt een enorm proces, waar ik met mijn neus bovenop mocht staan.''



Gefascineerd

Ook Soetens is nog altijd gefascineerd door glas. Sinds zijn pensioen heeft hij er al verschillende boeken over geschreven. ,,Glas is een interessant materiaal, maar wat mij vooral boeit is hoe het wordt gebruikt.''



Bij zijn afscheid richtte Soetens in een oude garage op het fabrieksterrein een bezoekerscentrum in met een aantal bijzondere flessen, maar vooral veel machinerie. Het is nooit het museum geworden dat hij voor ogen had. Slechts een ochtend per week is het open, dan komt een aantal gepensioneerden de oude machines olieën en afstoffen. ,,Ik ben bang dat straks alles de glasbak in gaat'', zegt Soetens. Maar ik ga een poging doen om het museumpje onder te brengen op een plek waar je het kunt zien. Dit hoort bij Schiedam.''