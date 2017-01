De Griek gaat op chic

Volop glamour dus, maar hoe diep is de Griekse upgrade op culinair vlak? Aanvankelijk zijn we tevreden: het warme pitabrood en een bruin bolletje 'stokbrood' met tapenades zijn prima, vooral de makreel, die wat 'parels' heeft gekregen. Ook de voorgerechten gaan voorzichtig de goede kant op.



De gegrilde octopus (12 euro) is iets te heftig gegrild. Gevolg: een zwart geblakerd tentakelpuntje en net te taai vlees. Ook overheerst het zuur van de balsamico, die in parelvorm het bord opleukt. De spliterwtenpuree is wel goed op smaak. De beignets van buffelriccota (8 euro), een specialiteit van de souschef, zijn heerlijk. Zachte mousse in een licht korstje. Eenvoudig, maar goed. De souschef mag blijven.



Joekels

De chef-kok heeft ook een specialiteit: grote wilde gamba's geserveerd met yuzuparels (34,50 euro). Volgens de gedienstige ober komen ze uit de oceaan 'tussen IJsland en Canada'. Dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk bij deze subtropische joekels. De taaie garnalen komen slechts met grof geweld los van hun schaal. Als we dit melden, worden ze in de keuken voor ons losgemaakt (niet voordat we van de ober een verhaal krijgen over 'negen Chinese dames die de garnalen laatst wél loskregen').