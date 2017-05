De huldiging in 360 graden, om wéér kippenvel van te krijgen

Fotograaf en filmer Paul Martens had afgelopen maandag een topplekje uitgezocht, in kantoorpand Cool 63, recht tegenover het stadhuis. Terwijl de Coolsingel en het Stadhuisplein volstroomden met supporters, zette hij zijn camera aan het werk.



Het resultaat is oogverblindend. ,,Zeker het moment dat de spelers van Feyenoord het balkon opkwamen, zal ik nooit vergeten. Het hele gebouw ging heen en weer’’, vertelt hij. Twee delen maakte hij: één voor de balkonscène, en tijdens deze magische happening.



Martens: ,,Door met je vinger over het beeldschermpje te gaan, kun je door het gebied manoeuvreren. En zet vooral je speakers hard aan, want het geluid van het Legioen is schitterend. ‘Komen wij uit Rotterdam’, alsof je er weer bijstaat.’’



Een mooie herinnering aan een historische dag. ,,Je voelt de dynamiek, de kracht van al die supporters.’’