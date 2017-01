Ik trof er eentje in een zijstraat van de Bergse Dorpsstraat. Het is bijna altijd gezellig in dat winkelhartje en op deze ochtend kwam het leven er ook weer lekker op gang. Tot ik opeens in een file zat. In rap tempo ontwikkelde zich een lange rij auto's in het smalle straatje. Ik stond op plek drie. Acht meter voor me stond, midden op de weg, de aard van de opstopping: Een donkergroene Jaguar.



Ik begon te grommen. Maar ja, mijn zoon zat naast me en hij hoort het goede voorbeeld te krijgen. Dus ik wachtte af. Er ontstond een oploopje. De schoenmaker kwam naar buiten, passanten hielden halt en filelijders stapten hun auto uit. Gemopper alom. Van wie was deze auto?Het duurde een minuut of drie. Net toen iemand zich hardop afvroeg 'welke mongool' dit op zijn geweten had, kwam uit de banketbakkerij de dader tevoorschijn. In zijn hand een gebaksdoosje. De man had praatjes.



,,Ik ben die mongool.''