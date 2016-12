De kok, de biet, het ei en het toetje*

Zelfs de vloerbedekking werd geroemd. En terecht, want het is inderdaad erg mooi geworden. De sfeer van het voormalige LantarenVenster is weer helemaal terug, maar dan nog leuker, opener ook. In het cafégedeelte vol fijne zitjes zijn de grote ramen in de achtergevel de grote blikvanger. Er loopt ook een teckel rond, maar of die bij het interieur hoort weten we niet.



Dat de keuken van een bioscoop, museum of iets anders cultureels positief wordt aanbevolen, gebeurt niet vaak - met als chique uitzondering het Wereldmuseum. Vaak blijft het behelpen met taaie broodjes slappe mozzarella of hamburgers met friet.



A4'tje

Zo niet in Kino. Chef-kok Derk Jan Wooldrik, overgestapt van Bird, typt zijn menu op een simpel A4'tje. Daar staan seizoensgebonden gerechten op. Een beetje bistro, een beetje gastro - zoals de prachtig opgemaakte, fijngemalen steak tartaar (11 euro). Bovenop ligt een rauw kwarteleitje in de dop. De tartaar is vrij romig aangemaakt, wat nog eens versterkt wordt door een sausje en geraspte oude kaas. Die kaas overheerst het vlees te veel, vooral wanneer we op een slordig geraspte kaasklont bijten. Een enkel plakje gepickelde biet helpt wel, maar meer zuur was welkom geweest.