De kou trotseren voor het goede doel bij nieuwjaarsduik

De start is om 14 uur op het strand bij het Havenhoofd in Middelharnis. De organisatie is in handen van cafetaria 't Hoad.

Het is niet de enige nieuwjaarsduik in de regio die een goed doel steunt. In Ouddorp gaat de opbrengst naar het Familiehuis van de Daniel den Hoedkliniek. De duik is om 14 uur op strand 't Flaauwe Werke. Doorgaans doen tussen de 500 en 700 betalende mensen mee. Een startbewijs kost 3 euro .

De nieuwjaarsduik in Hoek van Holland, waarmee geld werd ingezameld voor het Zeldzame Ziekten Fonds, gaat dit jaar niet door. Het evenement groeide de kleine organisatie door de toenemende kosten en veiligheidseisen boven het hoofd.

Populair

Ook zonder deze duik blijven er nog genoeg plekken over om met een frisse plons het nieuwe jaar in te luiden. Een van de populairste locaties is Rockanje, waar vorig jaar een recordaantal van 716 duikers mee deed. Ook voor de komende editie staan de deelnemers alweer te trappelen. De eerste inschrijving kwam al op 8 november binnen bij de organisatie. De start is om 12 uur bij Beachclub View.

De nieuwjaarsduik in de Zevenhuizerplas in de Rotterdamse wijk Nesselande beleeft haar jubileumeditie. Voor de tiende keer kunnen durfals daar het koude water in. Na een warming-up gaan de deelnemers om 14 uur het water in. De kosten zijn 3,50 euro per persoon.

Durfals

Scouting Hellevoetsluis houdt ook dit jaar weer een nieuwjaarsduik op het kleine strandje bij Cape Helius. Om 12 uur gaan de durfals het water in, met als beloning een kom warme erwtensoep. Deelname is gratis.

IJsvereniging Kralingen organiseert een eigen nieuwjaarsduik om 'de koude van een echte horrorwinter een beetje te benaderen'. Locatie van de duik is het strand aan het Langepad ter hoogte van The Boathouse Kralingen bij de Kralingse plas. De kosten zijn 5 euro per persoon. De start is om 14 uur.

Watersportvereniging SVH nodigt iedereen uit om een duik te nemen in natuurzwembad 't Zwarte Plasje in Rotterdam om 15 uur. Meedoen is gratis.