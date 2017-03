De Likt en DOOL eerste namen voor Baroeg Open Air

Vleesmagnaat Van Drie opvolger Blokland bij Feyenoord

16:15 Herman van Drie is per direct de opvolger van Pim Blokland in de raad van commissarissen van Feyenoord. Blokland stapte in december ontevreden op en de vermogende Vrienden van Feyenoord, die 49 procent van de aandelen van de club in handen hebben, mochten volgens de statuten een vervanger aanwijzen.