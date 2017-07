De Maastunnel gaat nu echt op slot

Tips voor een reis zonder stress

Mijd het centrum

Voor wie met de auto wil en niet ín de stad hoeft te zijn, luidt het advies: laat Rotterdam links liggen en rijdt via de Beneluxtunnel naar je bestemming of neem de Van Brienenoordbrug. Routeplanners spelen daar op in, TomTom leidt gebruikers niet meer door de Maastunnel.



Parkeer bij een P+R

Dat kan sinds kort weer gratis. En reis verder met het ov. Opties zijn de P+R Meijersplein (500 parkeerpaatsen, met Randstadrail in 10 minuten naar centrum), P+R Kralingse Zoom (1.700 plaatsen, met metro in 8 minuten naar centrum), P+R Beverwaard (508 plaatsen, met tram in 25 minuten naar centrum), P+R Slinge (849 plekken, met metro in 12 minuten naar centrum), P+R Hoogvliet (229 parkeerplaatsen, met metro in 20 minuten naar centrum).



Ga op de fiets

Tijdens de renovatie blijft de fietstunnel open. Vanaf eind augustus vaart op werkdagen in de spits bovendien een pontje voor fietsers en voetgangers van de entree van de Maastunnel in Oud-Charlois naar Katendrecht.



Reis met het ov

Pak de trein, metro of de tram, die staan niet vast in de file.



Reis over water

Achttien watertaxi's verbinden vijftig aanlegplaatsen aan de Nieuwe Maas en in de haven. In de bootjes passen acht tot twaalf passagiers, ritten in het centrum kosten 4,50 euro per persoon, voor bestemminin de zones Oost en West wordt 5,50 euro gerekend.Daarnaast is er de waterbus. Vanaf het ponton bij de Erasmusbrug vaart lijn 18 van de Aqualiner richting Katendrecht, de St. Jobshaven en Heijplaat, lijn 20 gaat via Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk naar Dordrecht. Waterbuslijn 19 vaart (op werkdagen, tussen 07.00 en 19.00 uur) tussen de Piekstraat in Feijenoord en de Plantagelaan in Kralingen. Reizen kan met de ov-chipkaart, maar ook kan aan boord een kaartje worden gekocht. De fiets mag gratis mee.



Reis buiten de spits

Het levert bovendien een beloning op voor wie zich aanmeldt bij het Spitsmijdenproject.



Werk thuis

Al is het maar een ochtend of een middag. Het werkt lekker door en scheelt veel filestress.