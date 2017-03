De motor van de Randstad hapert

De economische groei van de Randstad blijft voor een groot deel achter bij de verwachtingen, luidde recent de snoeiharde conclusie van de Rabobank. Hoewel in het gebied alle basisvoorwaarden aanwezig zijn om te floreren - de aanwezigheid van industrie en (financiële) dienstverlening plus ruime investeringsbereidheid vanuit politiek en bedrijfsleven - voldoet alleen de regio Amsterdam aan de prognoses. Sterker nog, Flevoland en delen van het noorden verworden langzaam tot de nieuwe magneten van werkgelegenheid. ,,Omvang, de hoge druk op de ruimte en daarmee gepaard gaande hoge grondprijzen zijn remmende factoren voor de Randstad", legt Rogier Aalders van RaboResearch uit. ,,De grootstedelijke gebieden kunnen de jaarlijkse groeicijfers van bijvoorbeeld Flevoland onmogelijk evenaren, mede door de beschikbare en goedkopere bedrijfsruimte daar." Amsterdam vormt volgens econoom Aalders een uitzondering omdat daar het grote aandeel van de toenemende zakelijke dienstverlening de groei een flinke duw in de rug blijft geven. Economische motor Politici zetten ten onrechte nog altijd in op de aanwas in de Randstad, constateert hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse Jouke van Dijk (Groningen). ,,Het is vanzelfsprekend nog steeds een belangrijke economische motor, maar de echte groei zit al sinds midden jaren 90 niet meer in dit gebied. Want door de drukte zijn de grenzen aan de groei vooral bereikt in steden als Rotterdam en Den Haag, met een verouderde industrie en een inkrimpende overheid." Daarnaast neemt de gemiddelde pendelafstand van en naar kantoor toe, vult de hoogleraar aan. Een trend die wordt versterkt door 'Het Nieuwe Werken', waardoor werknemers minder zijn gebonden aan een werkplek. ,,Zo komt het Randstad-denken voor het komende kabinet echt onder druk te staan. Want laten we eerlijk zijn: een baan in Groningen is geen 2de keus meer. En zó ver is Schiphol ook niet vanuit de regio."

Kennisinstituten Er is in de metropoolregio Rotterdam Den Haag nóg een reden waarom 'de motor hapert'. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt er simpelweg onvoldoende samengewerkt tussen kennisinstituten en bedrijfsleven, overheden en sectoren om de groei weer aan te wakkeren. Iedereen is vooral met zijn eigen toko begaan, terwijl de gezamenlijke uitdagingen in het zuidelijk deel van de Randstad - zoals terugdringen van de werkloosheid en verminderen van de files - groot zijn. Bij de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb, sprekend namens de G4 (Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Den Haag), leeft zeker het besef dat de tijden van lijdzaam toekijken voorbij zijn. ,,Dus we moesten iets doen. Tegelijk speelt al een hele tijd de behoefte onze economie minder afhankelijk te maken van kolen en olie en over te stappen op een 'nieuwe' duurzame economie." Afgelopen zomer lanceerde de Metropoolregio Rotterdam Den Haag al 150 concrete projecten op het gebied van wetenschap, vernieuwing en mobiliteit. Vorige week bleek ook nog dat de vier grote steden recent een investeringsplan met publiek geld bij premier Mark Rutte hebben neergelegd ter waarde van 35 miljard euro. Daarmee moeten in vijftien jaar 1 miljoen 'groene' woningen verrijzen en kan de bereikbaarheid van de Randstad worden verbeterd. De reactie van premier Rutte was interessant. ,,Het is uiteraard aan een volgend kabinet om zich over die plannen te buigen", hield hij de boot af. De timing van de voorstellen richting politiek Den Haag is niet toevallig. Nederland staat aan de vooravond van een intensieve kabinetsformatie, waaraan veel partijen gaan deelnemen. Dus draaien lobbyisten overuren. ,,We zingen allemaal uit hetzelfde psalmboekje", vertelt Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW. ,,Onze plannen moeten op de formatietafel terechtkomen. Maar gek genoeg kijken de politiek, en ook belangenorganisaties, alleen naar hun deelbelang. We moeten stoppen elkaar de maat te nemen en samen vooruit in de vaart der volkeren."

Natuurgebieden

Ook milieuorganisaties lobbyen richting de politiek om te zorgen dat duurzaamheid bij het bouwproces de norm is, schaarse natuurgebieden in de Randstad behouden blijven en dat het aanleggen van asfalt niet ten koste gaat van natuur en milieu. Zoals bij de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. Al vertelt een ingewijde dat ook bij deze clubs de lobby 'versnipperd' is. ,,Daarnaast kun je nauwelijks invloed uitoefenen op een partij als de VVD. Die pronken in hun programma al met een minieme milieu-inspanning als het in standhouden van het Groene Hart."



Volgens De Boer moeten door alle partijen grote stappen worden gezet voor natuur en milieu, woningen en infrastructuur in de Randstad. ,,Ten eerste is er een duurzame bouwopgave. Daarnaast is er een enorme investeringsopgave als je kijkt naar digitalisering, van de aanleg van razendsnel 5G-internet tot opleidingen op het gebied van it. Parallel speelt de energietransitie; de overgang naar een duurzame economie. Tot slot moeten we een fiscaal beleid voeren dat aan de ene kant in de pas loopt met de EU, maar aan de andere kant net een stukje meer concurrerend is."



Grondprijzen

De werkgeversvoorzitter geeft toe dat hoge grondprijzen verdere huizenbouw - en daarmee extra groei en werkgelegenheid - in de grote steden lastig maken. Maar hij constateert dat bestuurders daar zelf ook debet aan zijn, omdat ze vooral het eigenbelang dienen.



,,Wij vernemen dat grondposities van gemeenten maar mondjesmaat op de markt komen. Ze hebben die stukken grond ooit voor hoge prijzen aangekocht en willen nu kosten wat kost voorkomen dat ze zwaar verliezen lijden op de ontwikkeling. Maar die starre houding kan niet eeuwig doorgaan."



Beleidsmakers moeten Nederland zien als 'één grote stadsstaat'. Dus moet er geld worden gestoken in betere verbindingen binnen de Randstad, maar ook naar een kennisregio als Eindhoven. ,,En dan pleit ik niet alleen voor meer asfalt. We kunnen op een slimme manier onze infrastructuur verbeteren. Via betere technologie en het gebruik van data, bijvoorbeeld over reisgedrag, kun je de reistijd van mensen fors beperken, door de overgang tussen spoor en weg naadloos te laten verlopen."



In tegenstelling tot VNO-NCW ziet hoogleraar Van Dijk het als verspilling om alsmaar door te gaan met investeren in nieuwe wegverbindingen binnen de Randstad, zodat de verkeersdruk daar wordt verminderd. ,,Die race is niet te winnen." Veel beter kunnen overheden zich volgens hem richten op goede verbindingen met de andere regio's. Hij vindt, net als De Boer, dat het kabinet Nederland als één land moet zien. ,,Met die gedachte is het belangrijk om economische investeringen te spreiden."