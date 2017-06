In Turkije dachten ze daar anders over. Toen ik in Istanboel ging wonen, verzocht mijn tante om er zo snel mogelijk iets aan te doen: ,,Die neus kan écht niet!'' Neuscorrecties zijn heel populair in Turkije. Op straat zie je regelmatig vrouwen en mannen met hun neus in het verband. Zo durfde ik het ook wel aan. In 2006 ging ik onder het mes. Bij de intake benadrukte ik duizend keer dat ik geen kleine neus wilde. Eenmaal op de operatietafel vroeg mijn chirurg kort voordat ik out ging: ,,Zo, jongedame. Wat gingen we ook alweer doen?'' Het was mijn kortste paniekaanval ooit.