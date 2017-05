De Nieuwe Stad

Dat komt door al die leuke, blije Rotterdammers die ik zondag en maandag op pleinen en in (soms duistere) kroegen heb ontmoet. De Antilliaanse die zo fijn dansen kon op de Caribische versie van het Hand in hand. De vrolijke dronkenlap met Feyenoordvlag die zondagnacht keer op keer onduidelijke zinnen in mijn oren spuugde. De student die steeds weer om zich heen stamelde dat het succes van Feyenoord 'niet normaal' was en dat we van deze feestdagen dus 'heel intens' moesten genieten. De dansende hip-hoppers op de daken rond Biergarten. De Marokkaan die in mijn armen huilde, ook al had ik hem tot zondag half vijf nooit eerder gezien. Hij kneep me zo hard vast dat ik even dacht dat mijn sterfdag zou samenvallen met het vijftiende landskampioenschap van Feyenoord.